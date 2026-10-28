Le palais d’Iguaçu accueille l’image pèlerine de Notre-Dame du Rocio, patronne du Paraná

Le palais d’Iguaçu accueille l’image pèlerine de Notre-Dame du Rocio

Comment une image religieuse peut-elle relier les institutions d’un État à des centaines de milliers de fidèles ? Et que représente cette visite pour les habitants du Paraná ? Au palais d’Iguaçu, à Curitiba, l’image pèlerine de Notre-Dame du Rocio a été accueillie par le vice-gouverneur Darci Piana, dans le cadre des préparatifs de la fête qui se tient à Paranaguá. La célébration honore la patronne du Paraná et s’inscrit dans une tradition catholique profondément ancrée au Brésil.

La visite a également donné lieu à une messe dans la chapelle du palais, accompagnée d’une bénédiction destinée à l’État et à sa population. J’y vois un geste qui dépasse le protocole : la dévotion mariale quitte momentanément son sanctuaire pour aller à la rencontre des fidèles, des agents publics et des visiteurs. Le pèlerinage prépare ainsi un rendez-vous collectif, tout en rappelant le rôle de la religion dans la vie culturelle de la région.

Repère Information Lieu de l’accueil Palais d’Iguaçu, à Curitiba Figure honorée Notre-Dame du Rocio, patronne du Paraná Étape religieuse Messe dans la chapelle du palais Fête associée Fête de Notre-Dame du Rocio à Paranaguá

Une visite officielle au cœur des préparatifs religieux

L’accueil de l’image par Darci Piana marque une étape de la préparation de la fête de Notre-Dame du Rocio à Paranaguá, sur le littoral du Paraná. La visite au siège du gouvernement donne une visibilité institutionnelle à cette tradition, mais son sens reste d’abord spirituel pour les personnes qui y prennent part.

La messe célébrée dans la chapelle du palais a prolongé l’accueil par un temps de prière. Dans une cérémonie de ce type, les gestes ont leur importance : recevoir l’image, se rassembler, puis bénir la population. Je pense à un employé qui, entre deux journées de travail, peut s’arrêter quelques minutes pour assister à la célébration. Ce genre de rencontre rend la religion accessible dans un lieu qui, d’ordinaire, évoque surtout les affaires publiques.

Une fête populaire attendue à Paranaguá

La fête associée à Notre-Dame du Rocio est présentée comme sa 213e édition. Ce chiffre souligne l’ancienneté de la célébration et la continuité d’une pratique religieuse qui rassemble les communautés du Paraná autour de leur patronne.

Les organisateurs s’attendent à accueillir plus de 500 000 personnes au fil de la programmation. Il s’agit d’une prévision de fréquentation, et non d’un décompte déjà réalisé. Pour une ville comme Paranaguá, une telle affluence implique aussi de préparer l’accueil, les déplacements et les services destinés aux pèlerins.

Je repense à une scène fréquente dans les grands rassemblements religieux : une famille ajuste son itinéraire pour marcher ensemble, tandis qu’un commerçant prépare son établissement à une journée plus chargée. Ce sont des exemples qui illustrent concrètement l’impact local d’une fête, sans réduire la dévotion à ses seules retombées économiques. La tradition tient autant aux prières qu’aux liens tissés entre les participants.

Le pèlerinage, une tradition qui se partage

Une image pèlerine n’est pas seulement déplacée d’un lieu à un autre : elle permet à des personnes qui ne peuvent pas se rendre au sanctuaire de participer à un temps de dévotion. Cette proximité explique en partie l’attachement à la visite de Curitiba, avant les célébrations de Paranaguá.

Pour comprendre ce lien, j’imagine une habitante qui ne peut pas entreprendre le trajet jusqu’au littoral, mais qui assiste à la messe au palais. La cérémonie lui offre un moment de recueillement près de chez elle. Ce simple exemple rappelle que le pèlerinage peut être un déplacement collectif, mais aussi une expérience spirituelle vécue à proximité.

Au palais d’Iguaçu, l’accueil de l’image pèlerine de Notre-Dame du Rocio relie ainsi la vie publique à la religion et à une tradition catholique toujours vivante au Paraná, au Brésil.

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