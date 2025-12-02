CAF, Carsat, Agirc-Arrco : Découvrez le calendrier officiel de vos paiements pour décembre

CAF, Carsat et Agirc-Arrco : votre calendrier paiement de décembre dévoilé

calendrier paiement : chaque mois, les prestations sociales et les pensions s’alignent sur des dates fixes pour éviter que votre budget ne soit déstabilisé par des retards. Dans cet article, je décrypte les dates clés de décembre pour CAF, Carsat et Agirc-Arrco, mais aussi pour les fonctionnaires et les allocations chômage, afin de mieux planifier vos dépenses et éviter les mauvaises surprises pendant les fêtes.

Régime Date de versement Contenu du versement et bénéficiaires CAF 5 décembre Aides mensuelles: RSA, APL, AAH, allocations familiales ; versement pour le mois de novembre. Le calendrier est généralement fixe, sauf si le 5 tombe un week-end ou en cas de jour férié. En savoir plus sur le calendrier CAF 2025 Retraite de base (Cnav / Carsat) 9 décembre (pour la plupart des bénéficiaires) Pensions de base pour novembre ; Carsat Alsace-Moselle: premier jour ouvré du mois (1er décembre). L’apparition sur le compte dépend de votre banque. Calendrier des pensions de base 2026 Agirc-Arrco 1er décembre Pensions complémentaires versées en même temps que le mois de novembre ; versement rapide selon le traitement bancaire. Calendrier 2026 et gel éventuel Fonction publique 23-24 décembre États et agents: pensions de l’État le 23 décembre ; CNRACL et Ircantec versées le 24 décembre. Anticipez les dépenses liées à Noël et fin d’année. Allocations chômage 2 décembre ARE versée après actualisation (du 28 novembre) par France Travail ; délai 3 à 5 jours ouvrés. Pensez à actualiser rapidement pour éviter les délais.

Pour mieux visualiser, voici cinq points rapides à retenir sur ce calendrier, qui peut vous sauver la trésorerie en fin d’année :

Les dates fixes s’appliquent la plupart du temps, mais peuvent varier si le jour est férié ou tombe un week-end.

s’appliquent la plupart du temps, mais peuvent varier si le jour est férié ou tombe un week-end. Le décalage banque peut influencer l’apparition des virements sur votre compte, même lorsque la date est respectée.

peut influencer l’apparition des virements sur votre compte, même lorsque la date est respectée. Les allocations et aides suivent des cycles distincts selon le régime (CAF, retraite de base, retraite complémentaire, fonction publique).

suivent des cycles distincts selon le régime (CAF, retraite de base, retraite complémentaire, fonction publique). Anticipation est votre amie : planifiez vos achats et vos prélèvements en fonction des dates de versement pour éviter les surprises.

: planifiez vos achats et vos prélèvements en fonction des dates de versement pour éviter les surprises. Veillez à l’actualisation pour les allocations chômage : une actualisation tardive peut retarder le versement.

Pour approfondir les mécanismes des paiements et les éventuels ajustements, vous pouvez consulter des ressources spécialisées comme les clés pour un versement ponctuel de votre pension ou le calendrier complet des versements décembre. Vous trouverez aussi des analyses sur les implications du calendrier sur la sécurité sociale et les prestations sociales en fin d’année dans le calendrier 2026 et les retards annoncés.

CAF : comprendre l’échéancier des prestations sociales

La CAF verse les aides le 5 décembre pour les prestations du mois précédent : RSA, APL, AAH, allocations familiales.

L’apparition sur votre compte dépend du délai bancaire habituel et peut s’étendre jusqu’au lendemain.

Le calcul et la régularisation restent gérés par la sécurité sociale et les organismes partenaires.

Pour mieux suivre vos virements, verrouillez vos informations bancaires et vérifiez que votre dossier est à jour.

Pour plus de détails, consultez cet article dédié au calendrier CAF 2025.

Carsat et Agirc-Arrco : deux univers de retraite qui se coordonnent

La Carsat et la Cnav versent la pension de base le 9 décembre pour novembre, à l’exception de la Carsat Alsace-Moselle qui verse le 1er décembre.

La pension complémentaire Agirc-Arrco est versée dès le 1er décembre, sous réserve du traitement bancaire.

Les retraités du privé doivent vérifier que leur banque affiche le versement rapidement et sans blocage.

En cas de difficulté, contactez votre agence locale et restez attentifs à d’éventuels ajustements sur les relevés.

Pour approfondir, lisez des analyses complémentaires sur les répercussions du calendrier 2026.

Fonction publique : un rythme un peu plus tardif en décembre

Les pensions d’État sont prévues les 23 décembre pour les agents civils, et le 24 décembre pour les autres régimes (CNRACL et Ircantec).

Planifiez les achats et les virements pré et post-Noël pour éviter les chocs de trésorerie.

Des variations régionales peuvent exister; vérifiez votre espace personnel sur le portail de votre administration.

En cas d’erreur, contactez rapidement l’organisme gestionnaire et conservez vos justificatifs.

Pour en savoir plus, consultez le calendrier 2026 et ses dates d’impact.

Allocations chômage : un démarrage rapide en janvier… pardon, en décembre

Le premier versement ARE intervient à partir du 2 décembre après actualisation du 28 novembre.

Les délais habituels de 3 à 5 jours ouvrés peuvent se cumuler avec les jours fériés et week-ends.

Actualisez vos informations dès que possible pour éviter les retards dans le paiement.

Pour mieux comprendre les mécanismes autour des allocations, voyez nos ressources associées sur les prestations et le budget.

Informations complémentaires disponibles ici : sécurité sociale et paiements en période festive.

En pratique, décembre peut être source de tensions budgétaires, mais une bonne organisation permet d’éviter les mauvaises surprises. Si vous avez connu des retards, des paiements anticipés ou des décalages inhabituels, partagez votre expérience dans les commentaires pour aider d’autres lecteurs à mieux prévoir leurs dépenses.

Pour rester informé et mieux comprendre l’enchaînement des versements, n’hésitez pas à suivre des ressources spécialisées et à consulter les articles dédiés à CAF, Carsat, et Agirc-Arrco afin d’ajuster votre budget et votre sécurité sociale en fin d’année. Et vous, avez-vous reçu vos paiements de décembre comme prévu, ou avez-vous dû faire face à des délais inhabituels ?

Pour aller plus loin, pensez à consulter ces ressources et à lire des analyses complémentaires sur le sujet : clés pour garantir le versement ponctuel de votre pension, changements 2026 et impact sur les pensions, calendrier 2026 pour anticiper vos versements, avance exceptionnelle du versement de décembre, versement anticipé des pensions en décembre.

