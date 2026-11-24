Cyclisme : que peut apporter Romain Bardet à la Decathlon CMA CGM en prenant les rênes de la Direction sportive ? Et comment passer du peloton au Management sportif sans perdre le contact avec la course ? La réponse se dessinera à partir du 1er janvier 2027, date de sa prise de fonction au sein de l’équipe française. Il accompagnera la direction générale dans le pilotage du projet sportif, du groupe WorldTour à la formation des jeunes coureurs.

Ce choix a du sens : Bardet connaît la pression des grandes courses, mais aussi les exigences quotidiennes d’une carrière au plus haut niveau. J’y vois moins une reconversion symbolique qu’un pari sur l’expérience, à condition que son rôle soit clairement défini et qu’il dispose d’une vraie marge d’action. À 35 ans en 2026, l’ancien coureur revient ainsi dans une équipe qu’il connaît, après avoir mis fin à sa carrière professionnelle en 2025. Pour une formation qui veut faire progresser ses talents, son regard peut peser ; encore faut-il transformer cette connaissance du terrain en décisions utiles.

Romain Bardet à la direction sportive de Decathlon CMA CGM

À compter du 1er janvier 2027, Romain Bardet occupera le poste de manager sportif. Il aura notamment pour mission de contribuer à la cohérence du projet entre l’équipe première et la filière de développement, plutôt que de se limiter à un rôle de conseiller ponctuel.

Cette distinction compte. Une équipe cycliste ne se construit pas seulement autour des jours de course : elle doit aussi organiser la progression des coureurs, répartir les responsabilités et préparer les saisons à venir. À mes yeux, l’intérêt de cette nomination dépendra donc de sa capacité à relier les ambitions du WorldTour aux besoins concrets des jeunes.

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Une expérience de coureur au service du management sportif

Le parcours de Bardet donne du poids à sa nouvelle mission. Il a terminé deuxième du Tour de France en 2016, puis troisième en 2017 : deux résultats qui l’ont placé au cœur de la lutte pour le classement général et lui ont appris ce que réclame une course de trois semaines.

Ces places sur le podium ne garantissent pas, à elles seules, la réussite dans un bureau ou au sein d’un staff. Elles lui donnent toutefois une connaissance directe de la préparation, de la gestion de l’effort et des décisions prises sous pression. Le défi sera de convertir cette expérience individuelle en repères utiles pour tout un collectif.

Je pense souvent à ce qui change lorsqu’un coureur passe du rôle d’exécutant à celui de responsable : il ne s’agit plus seulement de savoir quand attaquer, mais de comprendre pourquoi l’équipe choisit une stratégie plutôt qu’une autre. C’est là que son vécu peut devenir précieux, s’il sait aussi écouter les entraîneurs, les directeurs sportifs et les coureurs.

Des résultats marquants, mais pas une garantie automatique

Les chiffres de son palmarès apportent un premier éclairage : deuxième en 2016 et troisième en 2017 sur le Tour de France. Ils illustrent une expérience du très haut niveau, mais ne disent pas tout du travail de management, qui repose aussi sur la communication et la capacité à faire grandir les autres.

Un autre repère est le calendrier : Bardet a achevé sa carrière de coureur professionnel en 2025 et commencera cette nouvelle fonction le 1er janvier 2027. Cette transition lui laisse le temps de prendre ses marques dans un rôle différent, où la réussite se mesurera davantage aux progrès collectifs qu’à un résultat personnel.

Un rôle central entre l’équipe WorldTour et les jeunes coureurs

La mission annoncée couvre un ensemble large : accompagner le projet de l’équipe WorldTour et suivre le développement des coureurs de la NewGen. Pour une structure qui veut préparer l’avenir, le lien entre ces deux niveaux est décisif. Un jeune talent progresse mieux si les étapes vers le groupe professionnel sont lisibles et adaptées à son évolution.

Je me représente facilement le cas d’un espoir qui découvre les courses les plus exigeantes : un échange avec un ancien coureur peut l’aider à mieux comprendre les choix tactiques ou les moments où il faut patienter. Mais ce conseil n’aura d’effet que s’il s’inscrit dans un cadre commun, avec des objectifs partagés par l’ensemble du staff.

La présence de Paul Seixas donne déjà un visage à cette ambition de développement. Pour situer les enjeux de ce duo au sein de la formation, je peux aussi revenir sur la collaboration annoncée avec Paul Seixas. Le sujet ne se résume pas à une relation entre deux coureurs : il concerne l’organisation qui doit accompagner la progression du plus jeune.

La prise de fonction de Bardet, un test pour le projet sportif

Une nomination de ce type se juge dans la durée. Les premiers signes à observer seront la clarté des responsabilités, la coordination entre les groupes et la place accordée au développement des jeunes. Sans ces éléments, le nom de Bardet resterait surtout un signal fort ; avec eux, il pourrait devenir un véritable levier sportif.

J’ai une conviction assez nette : l’expérience d’un champion ne vaut pas comme décoration dans un organigramme. Elle compte lorsqu’elle aide à prendre de meilleures décisions, à expliquer les choix et à faire progresser une équipe entière. C’est précisément ce que la direction de Decathlon CMA CGM devra rendre visible après sa prise de fonction.

Pour prolonger le regard sur son parcours hors du peloton, je peux lire aussi son virage vers le gravel après sa carrière. Cette étape rappelle que la suite de son parcours s’est déjà construite au-delà des seules courses sur route, avant ce retour au cœur du cyclisme professionnel.

Le rendez-vous du 1er janvier 2027 ouvrira donc une nouvelle page pour Romain Bardet et pour la Decathlon CMA CGM. Dans le Cyclisme, sa réussite en Direction sportive dépendra moins de son ancien statut que de sa capacité à faire avancer l’Équipe cycliste et ses talents grâce à son expérience de Carrière et au Management sportif.

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