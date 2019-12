Neymar est-il la mauvaise pioche du PSG ?

Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain frappait un grand coup en volant au grand FC Barcelone le prodige brésilien Neymar. Arrivé pour aider le club de la capitale à s’imposer sur la scène européenne, le feuilleton romantique commence à virer au cauchemar. On se demande finalement si la star auriverde n’est pas une mauvaise pioche pour le PSG !

Les signes d’un mariage compliqué

Transfert record, accueil pompeux, tour Eiffel à l’effigie d’une idole, le Paris-Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre sa nouvelle star dans les meilleures conditions. Pourtant deux ans plus tard, les dirigeants du club n'ont plus la même attention pour la star brésilienne.

Présentant un bilan sportif assez mitigé pour un joueur de sa trempe, Neymar a à son compte plusieurs blessures et des comportements qui s’écartent de l’éthique. Cet état de choses fait qu'il n’est plus vraiment porté par les supporters parisiens. En deux saisons, le moins qu’on puisse dire est que la star brésilienne a fait parler de lui bien plus en mal qu’en bien. Entre accusations de viol, insultes à un arbitre et gifle à un spectateur, Neymar est presque devenu une plaie pour le PSG.

Neymar, un joueur difficile à gérer ?

Trop habitué à avoir tout ce qu’il voulait dans un club ayant fait de lui son ambassadeur international, Neymar a pris des airs de patron devenant presque insupportable. On ne critiquera pas ses efforts sur le terrain de jeu, mais tout le monde s’accorde à dire que le joueur se donne beaucoup moins qu’à Barcelone.

D’ailleurs, les récents épisodes d’un possible retour du natif de São Paulo à Barcelone ont tôt fait d’agacer les dirigeants du PSG qui estiment qu’aucun joueur ne peut être au-dessus de l’institution qu’est le PSG. Après qu'il eut affirmé que la remontada de 2017 était le plus beau souvenir de sa carrière, de nombreux supporters ne seraient plus contre un départ de Neymar. Jusqu’où ira l’ex-joueur de Santos ?