F-35 : pourquoi plusieurs pays européens privilégient la furtivité américaine à leurs chasseurs nationaux

Le F-35 et sa furtivité séduisent-ils les armées européennes au point de reléguer leurs chasseurs nationaux au second plan ? Je vois dans ce choix un arbitrage très concret : obtenir rapidement un avion connecté aux forces de l’OTAN, ou préserver davantage de maîtrise sur la défense européenne et l’industrie de défense. Les achats militaires ne se résument pas aux performances en vol. Ils engagent aussi des budgets, des chaînes de maintenance et des décisions prises sur plusieurs décennies. Pour comprendre pourquoi plusieurs pays privilégient l’appareil américain, il faut donc regarder à la fois ses atouts opérationnels et la dépendance qu’il peut créer.

Le débat n’oppose pas simplement un avion « meilleur » à des modèles moins performants. Il met en balance la furtivité, l’interopérabilité et la supériorité aérienne avec la liberté de faire évoluer ses propres équipements. Un État peut ainsi choisir le F-35 pour une mission particulière tout en conservant d’autres appareils. Cette nuance compte : acheter américain ne signifie pas nécessairement abandonner toute aviation militaire nationale, mais cela peut réduire la place disponible pour les solutions européennes.

Critère Atout du F-35 Question pour l’Europe Furtivité et capteurs Conçu pour repérer et traiter des menaces tout en limitant sa détection Les appareils européens peuvent-ils assurer seuls les mêmes missions ? Interopérabilité Compatible avec les forces américaines et plusieurs partenaires de l’OTAN Quel degré d’autonomie reste aux armées utilisatrices ? Maintenance Un système commun facilite certaines opérations entre alliés Qui contrôle les pièces, les mises à jour et le calendrier d’entretien ? Industrie de défense Des entreprises européennes participent à la production du programme Les retombées compensent-elles la dépendance envers un système étranger ?

Pourquoi le F-35 attire les armées européennes

Le premier argument est opérationnel. Le F-35 combine une faible signature radar, des capteurs intégrés et des outils de partage de données. En théorie, un pilote peut détecter une menace, la transmettre à d’autres unités et contribuer à une opération sans devoir compter uniquement sur ses propres instruments. Dans un conflit où les défenses sol-air sont denses, cette capacité constitue un avantage recherché.

Le second argument tient à l’alliance. Des avions similaires dans plusieurs pays facilitent la préparation des missions, les exercices et l’échange d’informations au sein de l’OTAN. Je prends souvent l’exemple d’une coalition où les équipages doivent se coordonner dans l’urgence : disposer d’équipements compatibles simplifie le travail, même si cela ne règle pas toutes les différences de doctrine ni les questions de partage des données.

Les commandes européennes ont aussi pris de l’ampleur. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, la Belgique, la Pologne, la Finlande et l’Allemagne ont choisi le F-35, à des stades différents de livraison ou de mise en service. Il faut distinguer les avions déjà opérationnels des appareils commandés : confondre les deux donne une image trompeuse de la capacité disponible aujourd’hui.

Un choix renforcé par les chiffres de défense

Les données de l’OTAN éclairent le contexte budgétaire. Pour 2024, l’Alliance estimait que 23 de ses 32 membres atteindraient le seuil de dépenses de défense fixé à 2 % du PIB, contre 11 en 2023. Cette hausse ne signifie pas que tous ces pays achètent des F-35, mais elle traduit une pression accrue pour renforcer rapidement les forces armées et leurs capacités aériennes.

L’Agence européenne de défense a, de son côté, évalué les dépenses militaires des États membres de l’Union à environ 343 milliards d’euros en 2024, soit une progression réelle de 19 % par rapport à l’année précédente. Ce montant ne constitue pas un budget consacré aux avions : il couvre l’ensemble de la défense. Il montre toutefois l’importance des choix à venir, car chaque acquisition majeure peut orienter les budgets et les partenariats industriels pendant des années.

Le prix stratégique de la furtivité américaine

Un appareil sophistiqué ne se juge pas seulement à ses performances. Il faut aussi pouvoir le maintenir, obtenir ses pièces et financer ses évolutions. Avec le F-35, les utilisateurs s’inscrivent dans un programme piloté depuis les États-Unis. Les décisions concernant les logiciels, les mises à jour ou certaines composantes essentielles ne relèvent donc pas entièrement des gouvernements européens.

Je trouve que le débat devient plus clair avec une anecdote fictive, mais plausible : un responsable d’escadron prépare une mission et découvre que la disponibilité de son avion dépend d’une pièce en attente et d’une procédure extérieure à son pays. Ce scénario ne signifie pas que les appareils restent systématiquement immobilisés. Il rappelle plutôt qu’une dépendance logistique, même rarement visible en temps normal, peut peser lourd lors d’une crise prolongée.

La question de la souveraineté numérique s’ajoute à celle des pièces. Un avion connecté collecte et partage des données sensibles ; l’utilisateur doit donc savoir qui peut accéder à ces informations et dans quelles conditions. Dans un système aussi intégré, la liberté d’emploi ne se mesure pas seulement à la décision politique de décoller, mais aussi à la capacité de maintenir l’appareil prêt à voler.

Les choix européens ne sont pas uniformes. Le Portugal, par exemple, a vu le débat sur le remplacement de ses avions de combat devenir plus incertain, comme le rappelle cet éclairage sur les discussions autour du F-35A. Pour les pays qui hésitent, la décision engage autant leur stratégie industrielle que leur flotte aérienne.

Chasseurs nationaux : une alternative qui reste stratégique

Le Rafale, l’Eurofighter Typhoon et le Gripen offrent aux pays européens des options qui soutiennent des chaînes industrielles et des compétences locales. Ils ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques que le F-35, notamment en matière de furtivité, mais ils peuvent répondre à d’autres besoins : défense de l’espace aérien, frappe, dissuasion ou opérations quotidiennes. La comparaison doit donc porter sur les missions prévues, et non sur un classement abstrait.

La production européenne constitue également un enjeu économique. Développer et moderniser des chasseurs nationaux entretient des bureaux d’études, des sous-traitants et des savoir-faire qui seraient difficiles à reconstruire après leur disparition. Les discussions autour de ventes françaises à l’étranger, comme celles évoquées dans cet article sur un accord lié aux avions Rafale, rappellent que ces programmes dépassent le cadre d’un seul escadron.

Une deuxième anecdote, tout aussi parlante, tient à la réunion d’un comité d’achat fictif. Un pilote y défend la furtivité pour pénétrer un espace protégé ; un ingénieur demande qui pourra modifier le logiciel ; un industriel s’inquiète de perdre les compétences locales. Je retiens de cette scène que chacun pose une bonne question, mais qu’aucune ne suffit seule à décider. Un achat cohérent doit relier efficacité militaire, coût de possession et autonomie d’approvisionnement.

Les États peuvent aussi choisir une flotte mixte, avec des appareils de générations et d’origines différentes. Cette solution améliore parfois la souplesse des missions, mais elle multiplie les besoins de formation, de maintenance et de soutien. L’interopérabilité ne se décrète donc pas par le seul choix d’un avion commun : elle dépend également des exercices, des procédures et des accords entre alliés.

Une décision qui dépasse les performances en vol

Pourquoi acheter le F-35 malgré les interrogations ? Parce que plusieurs gouvernements estiment que ses capacités, sa disponibilité à terme et son intégration avec les partenaires alliés répondent à leurs priorités immédiates. Pourquoi préserver des chasseurs nationaux ? Parce qu’une défense européenne crédible suppose aussi de conserver des compétences, une capacité de production et une marge de décision indépendante.

À mes yeux, la ligne de partage ne passe donc pas entre les partisans du F-35 et ceux des avions européens. Elle sépare plutôt les choix qui anticipent l’ensemble du cycle de vie de ceux qui se concentrent sur l’achat initial. La furtivité peut renforcer la supériorité aérienne, mais elle ne remplace ni une stratégie industrielle ni une réflexion sur la liberté d’action. C’est à cette condition que le F-35, l’aviation militaire, l’OTAN, l’interopérabilité et les chasseurs nationaux peuvent s’inscrire dans une défense européenne cohérente plutôt que dans une dépendance subie.

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