Le chêne Borgeot, vieux de trois siècles et emblème de la forêt française, a été abattu

Que perd-on lorsqu’un arbre vieux de plusieurs siècles disparaît ? Et l’abattage était-il vraiment inévitable ? Le chêne Borgeot, arbre remarquable de la forêt domaniale de Pourlans, en Saône-et-Loire, a été coupé après avoir été fragilisé. Haut de 39 mètres et âgé d’environ 320 ans, cet arbre tricentenaire était devenu un repère du paysage forestier et de la mémoire forestière locale. Sa disparition pose une question concrète : comment concilier la sécurité du public, la protection des arbres et la préservation du patrimoine naturel ? Je retiens surtout qu’un grand arbre ne se résume ni à son âge ni à sa silhouette. Il abrite des formes de vie, raconte l’histoire d’un lieu et donne à la forêt française une profondeur que les plantations récentes ne peuvent pas reproduire en quelques décennies.

Repère Donnée rapportée Ce qu’elle indique Âge Environ 320 ans Un arbre installé au fil de plusieurs générations Hauteur 39 mètres Un spécimen imposant dans le paysage forestier Lieu Forêt domaniale de Pourlans, en Saône-et-Loire Un repère local connu sous le nom de chêne Borgeot Intervention Abattage réalisé un vendredi 30 octobre Une décision motivée par l’état de l’arbre et la sécurité

Pourquoi le chêne Borgeot a-t-il été abattu ?

L’arbre était fragilisé et son maintien présentait un risque. Dans ce type de situation, les gestionnaires doivent mettre en balance la valeur patrimoniale d’un spécimen et la sécurité des promeneurs. Garder un arbre remarquable debout à tout prix peut sembler être la décision la plus protectrice ; si sa stabilité n’est plus assurée, ce choix peut aussi exposer le public à un danger réel.

Les dimensions rapportées donnent la mesure de la perte : environ 320 ans et 39 mètres de haut. Ces chiffres ne disent toutefois pas, à eux seuls, quand l’arbre est devenu dangereux ni quels signes précis ont conduit à l’intervention. Je préfère donc distinguer ce qui est établi, son âge et sa taille, de ce qui ne peut être affirmé sans diagnostic détaillé : la cause exacte de son affaiblissement.

Une décision de sécurité qui n’efface pas le regret

Selon les éléments rapportés, une trentaine de personnes ont assisté à l’abattage. Cette présence témoigne de l’attachement suscité par l’arbre, mais elle rappelle aussi qu’une opération forestière de cette ampleur est rarement un geste anodin pour les habitants. Un chêne ancien devient parfois un point de rendez-vous, une destination de promenade ou simplement un visage familier au milieu des bois.

Je pense à la réaction d’un promeneur qui retrouve, après des années, un arbre qu’il montrait aux enfants : dans ce scénario très ordinaire, la coupe n’est pas une abstraction, mais la disparition d’un repère. C’est précisément pourquoi l’explication du risque et des décisions prises compte autant que l’intervention elle-même. La confiance se construit avec des raisons compréhensibles, pas avec une simple formule administrative.

Un arbre tricentenaire, témoin du patrimoine naturel

Un chêne qui a traversé près de trois siècles a connu des paysages et des usages forestiers successifs. Le Borgeot était ainsi plus qu’un arbre imposant : il incarnait une mémoire forestière, faite de changements lents, de pratiques sylvicoles et de liens entre une forêt et ses visiteurs. Même après sa disparition, son histoire peut aider à expliquer la valeur des vieux arbres dans un massif.

Son intérêt écologique ne se mesure pas uniquement à sa hauteur. Les arbres âgés et le bois mort peuvent offrir des abris et des ressources à différentes espèces, mais l’importance de ces fonctions dépend de l’état du bois, des cavités et du milieu environnant. Je ne confonds donc pas l’émotion légitime liée à l’abattage avec une évaluation écologique complète : celle-ci demande des observations précises sur place.

Ce que les chiffres racontent, et ce qu’ils ne disent pas

Les deux mesures disponibles dessinent un portrait saisissant : environ 320 ans d’existence et 39 mètres de hauteur. Elles placent le chêne Borgeot parmi les arbres remarquables par son âge et sa stature, sans permettre de le comparer précisément à tous les autres chênes de France : il faudrait pour cela des données homogènes et un inventaire national détaillé.

Le second repère chiffré concerne l’intervention : une trentaine de personnes auraient assisté à la coupe, réalisée un vendredi 30 octobre. Ces éléments montrent l’attention publique suscitée par l’événement, mais ne constituent pas un sondage représentatif de l’opinion. La différence est importante : une forte présence sur place traduit un attachement visible, pas nécessairement une mesure de l’avis de toute la population.

Après l’abattage, quelles leçons pour la protection des arbres ?

La disparition du Borgeot ne signifie pas que sa valeur s’efface. Selon les choix de gestion et l’état du bois, une partie du tronc peut être conservée sur place ou valorisée ; ces options ne sont pas confirmées ici pour cet arbre précis. Laisser du bois mort dans un milieu forestier peut contribuer à la biodiversité, mais cela doit se faire sans créer de danger pour les visiteurs.

Pour les arbres anciens encore debout, je défends une démarche simple et lisible, qui évite de traiter chaque situation comme un dilemme entre tout conserver et tout couper :

Surveiller leur état et repérer les signes de fragilité, notamment lorsque l’arbre se trouve près d’un chemin fréquenté.

et repérer les signes de fragilité, notamment lorsque l’arbre se trouve près d’un chemin fréquenté. Expliquer les décisions aux habitants, en précisant les risques constatés et les solutions envisagées.

aux habitants, en précisant les risques constatés et les solutions envisagées. Préserver des arbres de remplacement afin que le paysage forestier conserve des sujets de générations différentes.

afin que le paysage forestier conserve des sujets de générations différentes. Maintenir des habitats utiles lorsque c’est compatible avec la sécurité, par exemple en conservant du bois mort dans des secteurs adaptés.

Je me souviens d’une seconde scène, cette fois imaginée : une famille s’arrête devant une souche et demande pourquoi un arbre aussi ancien n’a pas été protégé. La réponse ne peut pas être seulement « il était dangereux » ; elle devrait aussi expliquer comment les autres vieux sujets sont suivis et ce que la forêt peut garder de celui qui est tombé. À mes yeux, cette transparence est une forme concrète de protection des arbres.

Le chêne Borgeot a disparu, mais la question qu’il laisse derrière lui demeure : comment préserver la biodiversité et le patrimoine naturel sans ignorer les risques ? C’est en répondant clairement à cette question que la forêt française protégera mieux ses arbres remarquables, sa mémoire forestière et son paysage forestier.

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