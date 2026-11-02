Toronto s’apprête à tester des taxis autonomes : les chauffeurs sont-ils appelés à disparaître?

À Toronto, les taxis autonomes soulèvent déjà deux questions très concrètes : que deviendront les chauffeurs de taxi si des véhicules autonomes prennent des passagers sans conducteur, et cette automatisation peut-elle réellement améliorer la mobilité urbaine ? Waymo prévoit d’entamer des essais dans la métropole ontarienne avant de viser un service commercial en 2028. Je vois dans ce calendrier une phase de vérification, pas la disparition imminente de l’emploi dans le transport. L’intelligence artificielle peut conduire, mais elle ne règle pas à elle seule les questions de sécurité, de réglementation et de revenus qui décideront de la place du transport sans conducteur.

Élément Ce qui est annoncé Ce que cela signifie Première étape Essais préparatoires à Toronto Des véhicules circuleraient d’abord avec des conducteurs humains pour cartographier les rues. Objectif affiché Service envisagé en 2028 Le lancement dépendra des résultats des tests et des autorisations nécessaires. Enjeu social Incidence possible sur les chauffeurs L’effet sur l’emploi dépendra du nombre de véhicules, des règles locales et de la demande.

Des essais à Toronto avant un service de taxis autonomes

Le projet ne consiste pas à lancer immédiatement une flotte de voitures sans conducteur. La première étape annoncée repose sur des véhicules conduits par des humains, afin de cartographier la ville et de préparer les systèmes à ses rues, à sa circulation et à ses habitudes de conduite. Le calendrier évoqué prévoit ensuite un service avec passagers en 2028, sous réserve des autorisations et de la réussite des essais.

Cette progression est importante. Une carte numérique ne suffit pas à gérer les travaux, les intersections encombrées ou un détour imprévu. Je considère donc ces essais comme une épreuve de terrain : ils doivent montrer comment le logiciel réagit dans la vraie ville, pas seulement dans une démonstration bien cadrée.

Cartographier la ville ne signifie pas encore transporter des clients

Les essais préparatoires permettent de recueillir des informations sur les voies, les panneaux et les situations récurrentes. Ils ne prouvent pas, à eux seuls, qu’un véhicule peut prendre en charge toutes les conditions rencontrées au quotidien. La différence entre une voiture qui connaît un itinéraire et un service fiable à toute heure est considérable.

Je pense à Nadia, chauffeur fictive qui prend souvent un passager près d’un chantier et doit improviser un détour. Pour elle, la question n’est pas de savoir si une voiture autonome sait suivre une rue dégagée, mais si elle peut réagir proprement quand la rue change sous ses roues. C’est là que se joue la confiance du public.

Chauffeurs de taxi et emploi : une inquiétude légitime

Pour les chauffeurs de taxi et les conducteurs de plateformes, l’arrivée d’un nouvel opérateur peut signifier davantage de concurrence dans un marché déjà disputé. Mais annoncer leur disparition serait prématuré : le nombre de véhicules, les horaires, les secteurs desservis et les règles de la ville restent déterminants. Les premières années pourraient plutôt faire coexister des voitures autonomes, des taxis classiques et des services de transport avec conducteur.

Un chiffre officiel donne une idée de l’échelle urbaine : le recensement canadien de 2021 dénombrait 2 794 356 habitants dans la ville de Toronto et plus de 6,2 millions dans sa région métropolitaine. Un marché aussi vaste peut attirer de nouveaux services, mais il ne garantit pas que chaque opérateur trouvera sa place sans déplacer une partie de l’activité existante.

Je me représente aussi Marc, chauffeur fictif qui travaille tard le soir et connaît les rues où les applications proposent souvent des trajets mal adaptés. Si les voitures sans conducteur se concentrent sur les secteurs les plus rentables, elles ne remplaceront pas nécessairement son service partout. En revanche, elles pourraient réduire le nombre de courses disponibles pour les conducteurs dans les zones les plus fréquentées : cette possibilité mérite une réponse claire des autorités.

Pour les chauffeurs : suivre l’évolution des licences, des tarifs et des zones de service.

: suivre l’évolution des licences, des tarifs et des zones de service. Pour les passagers : vérifier les règles de prise en charge, l’assistance en cas de problème et la gestion des incidents.

: vérifier les règles de prise en charge, l’assistance en cas de problème et la gestion des incidents. Pour la ville : mesurer les effets sur la circulation, l’accès aux quartiers et la sécurité routière.

Automatisation : le véritable enjeu sera le partage du marché

Le débat ne se limite pas à opposer technologie et emploi. Il porte aussi sur les conditions d’accès au marché : combien de voitures pourront circuler, où elles auront le droit de prendre des passagers et quelles obligations s’appliqueront à leurs exploitants. Sans règles transparentes, l’innovation technologique risque surtout de déplacer les coûts vers les travailleurs et les collectivités.

Les précédents mouvements de chauffeurs montrent que les changements dans le secteur du taxi peuvent provoquer des tensions lorsque les revenus ou les conditions de travail semblent menacés. Pour comprendre ces revendications, on peut aussi lire cet article sur les mobilisations de chauffeurs de taxi. Le contexte torontois est différent, mais la question de l’équilibre entre nouveaux services et métiers existants reste comparable.

Sécurité et réglementation, les conditions du lancement

Un véhicule autonome doit reconnaître les autres usagers, anticiper leurs mouvements et gérer les situations inhabituelles. L’intelligence artificielle peut traiter de nombreux signaux, mais les incidents survenus dans d’autres villes rappellent qu’un système peut se retrouver bloqué ou mal interpréter une situation. Pour Toronto, le vrai test sera donc la capacité à fonctionner de manière prévisible, y compris lorsque la circulation se complique.

Le débat est déjà visible ailleurs : des essais de robotaxis ont mis en lumière des problèmes de véhicules immobilisés ou de comportements contestés sur la route. Ces exemples ne permettent pas de conclure que tous les services échoueront, mais ils justifient des exigences strictes en matière de supervision et de signalement. Les expériences de robotaxis immobilisés en circulation illustrent pourquoi la sécurité ne peut pas être réduite à une promesse commerciale.

Ce que les autorités et les habitants devront observer

Pour juger le projet, je suivrais des indicateurs simples, mais révélateurs : les incidents, les interventions humaines nécessaires, les zones desservies et les effets sur les tarifs. Il faudra également savoir comment les passagers pourront obtenir de l’aide si le trajet s’interrompt. Une technologie n’est utile que si elle fonctionne pour les habitants, pas seulement dans les quartiers faciles à parcourir.

Les taxis autonomes peuvent enrichir la mobilité urbaine, mais leur arrivée ne rend pas les chauffeurs de taxi superflus du jour au lendemain. À Toronto, l’issue dépendra des essais, des règles et de la façon dont l’automatisation sera encadrée : les véhicules autonomes et l’intelligence artificielle ne feront progresser le transport sans conducteur qu’en protégeant aussi l’emploi et les personnes qui font déjà vivre le réseau.

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