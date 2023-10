Emmanuel Macron soutien Israël avec sa visite ce mardi, un déplacement commenté

La présidence française a révélé dimanche une rencontre diplomatique d’importance. Le président français Emmanuel Macron envisage une visite à Tel-Aviv ce mardi, pour une rencontre programmée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

La nouvelle de cette visite a aussi trouvé écho sur X (ex-Twitter), où le chef du gouvernement israélien a partagé l’information, mentionnant également la visite prochaine du Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Cette visite diplomatique de Macron survient après un épisode tragique

Plus de deux semaines auparavant, les attaques du Hamas palestinien sur le sol israélien ont causé la mort de plus de 1.400 individus, dont 30 ressortissants français. Une sombre réalité s’ajoute à ce bilan, avec sept Français toujours portés disparus, une jeune femme ayant le statut d’otage et pour six autres, la présomption de prise en otage demeure, sans certitude, comme l’avait souligné Emmanuel Macron.

Les figures politiques internationales ne sont pas restées en marge face à ces événements. Avant Macron, le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont déjà foulé le sol israélien, tout comme la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, qui a effectué sa visite samedi dernier.

Macron, de son côté, a exprimé son intention de se rendre au Proche-Orient si ce voyage pouvait « obtenir des éléments utiles » pour la région. Il énumère entre autres, la « sécurité d’Israël », la « lutte contre les groupes terroristes », la non-escalade du conflit et la reprise d’un « processus politique » en vue d’une solution à deux États, israélien et palestinien.

Le Président français n’a pas manqué d’affirmer un soutien indéfectible aux Israéliens. Il reconnaît leur « droit à se défendre », tout en appelant à une riposte israélienne « ciblée » contre le Hamas à Gaza. Le but étant d' »épargner » les civils palestiniens. La question israélo-palestinienne a également fait l’objet de discussions dimanche entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Il sera en présence d’autres leaders mondiaux comme le Canadien Justin Trudeau, Olaf Scholz, Giorgia Meloni et Rishi Sunak.

Quelle est la cause de la guerre entre Israël et Palestine ?